Gustavo Martins comemora classificação antecipada do Grêmio na Copinha

Pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio venceu o Castanhal por 2 a 0 e se garantiu na próxima fase da competição. Agora com seis pontos, a equipe gaúcha não pode mais ser alcançada pelo Mixto-MT e pelo XV de Jaú, que somam apenas um ponto e podem, no máximo, ficar com o mesmo número de pontos que o adversário da última rodada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAssim como na estreia, o Tricolor marcou o primeiro tento no final da primeira etapa e o segundo nos minutos finais do jogo. Gustavo Martins, zagueiro que marcou o gol que colocou números finais no confronto, comentou sobre a classificação antecipada.

- É importante pra termos uma tranquilidade a mais já entrando em campo classificados, podendo ter um pouco mais de calma pra fazer aqueles últimos ajustes até chegar à fase do mata-mata, mas de maneira nenhuma baixar o ritmo, manter na mesma pegada que estávamos, para não deixar cair nosso ritmo que estamos impondo no decorrer dessas duas partidas – disse.

Com 1,91 m de altura, o defensor tem na bola aérea um dos pontos mais fortes do seu jogo. Visto como uma das promessas para a defesa gremista, o zagueiro renovou seu contrato na última temporada, estendendo o vínculo até 2025 e com uma multa estipulada em 80 milhões de euros (equivalente, na atual cotação, a R$ 515 milhões). Em 19 jogos disputados em 2021, Gustavo Martins marcou três tentos.

- Graças a minha estatura, um dos pontos fortes que tenho é essa bola aérea, treino ela como qualquer outro fundamento tanto no que sou bom, para poder lapidar e no que não é tão forte, para eu estar melhorando, então eu sempre tô fazendo por onde pra tá com todos os fundamentos no mais alto nível possível – analisou.

O Grêmio encerra sua participação na primeira fase da Copinha no próximo domingo (9), às 16h30, quando enfrenta o XV de Jaú, anfitrião do Grupo 10.