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Gustavo Henrique chega ao Flamengo e manda recado à torcida

Novo zagueiro do Flamengo foi ao CT pela primeira vez, nesta segunda-feira. Ainda não há data para a estreia do atleta de 26 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 18:28

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 18:28

Gustavo Henrique chegou ao Flamengo nesta segunda-feira (13) Crédito: Divulgação/Flamengo
Segundo reforço anunciado para 2020, Gustavo Henrique foi ao Ninho do Urubu pela primeira vez, nesta segunda-feira. O zagueiro por volta das 13h, minutos antes da apresentação de Pedro Rocha para, assim com o atacante, realizar exames médicos e conhecer as dependências do CT do Flamengo.
Aos 26 anos e ainda sem data para ser apresentado em entrevista coletiva, Gustavo Henrique falou brevemente às redes sociais do clube:

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"Fala, Nação! Aqui é o Gustavo, cheguei aqui hoje (segunda) para fazer exames e conhecer a estrutura do clube. Estou muito feliz. Tamo junto! Começando com tudo", salientou.
Gustavo chega ao Fla para fazer sombra a Marí, titular no segundo semestre ao lado de Rodrigo Caio. Além da dupla campeã do Brasileirão e Libertadores em 2019, o técnico Jorge Jesus tem à disposição Thuler, Rafael Santos e Dantas como opções para a zaga neste início de ano - além de Gustavo, Natan e Noga, todos das categorias de base e disponíveis para os jogos iniciais do Carioca.
De acordo com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol do clube, respectivamente, a decisão de usar Pedro Rocha ou Gustavo Henrique nas partidas do primeiro turno do Carioca será de Maurício Souza, técnico que comanda a equipe enquanto Jesus está de férias.

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