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Gustavo comemora gols na estreia pelo Al-Ahli: 'Esse início me motiva para a sequência da temporada'

O meia-atacante, ex-Sport, balançou as redes do Emirates Club em duas oportunidades na vitória do Al-Ahli pro 3 a 2. O Jogador, de 19 anos, falou sobre a adaptação ao futebol árabe...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 19:28
O meia-atacante Gustavo, ex-Sport, teve a estreia dos sonhos com a camisa do Al-Ahli no Sub-21. No duelo contra o Emirates Club, o jogador marcou dois gols na vitória por 3 a 2 e foi o grande destaque da partida. Antes de assinar com o time dos Emirados Árabes, o jovem, de 19 anos, teve seu nome ventilado em clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. O atleta comentou sobre esse início inesperado.- Muito feliz de poder chegar e já marcar dois gols, principalmente por um deles ter sido de falta que é um fundamento que venho treinando bastante. A expectativa é alta, quero cumprir minhas metas aqui, ser campeão pelo Al Ahli e ir bem nos jogos, marcando gols e dando assistência. Esse início me motiva para sequência da temporada, mas tenho que ter pé no chão porque ainda faltam muitas partidas - afirmou.
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Questionado sobre sua adaptação, Gustavo não demonstrou preocupação, inclusive porque além dele, Igor Jesus, Guilherme Bala, Yuri César e Kayque Campos, defendem o Al Ahli. Além deles, outros atletas demonstraram sinais de boas vindas:
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- Contando comigo, são cinco brasileiros no time. Com certeza isso facilita não só na comunicação, mas no entrosamento. Eu acabei de chegar, então eles vem me ajudando com algumas coisas não só dentro do clube, como fora. É importante ter alguém que fale o mesmo idioma que o seu, principalmente nos Emirados Árabes, que aqui é um pouco mais difícil (risos). Mas todos me receberam bem e isso eu percebi através de gestos, atitudes, sorriso, enfim. Está bacana essa experiência que estou vivendo - concluiu.
Crédito: Gustavo,ex-Sport,teveumagrandeestreiacomacamisadoAl-AhlinoSub-21(Divulgação/Al-Ahli

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