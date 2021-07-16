Gustavo Cipriano é relacionado pela primeira vez para uma partida da Ponte Preta

Crédito: Divulgação/Ponte Preta

Anunciado no final de junho pela Ponte Preta, o zagueiro Gustavo Cipriano foi relacionado para o jogo deste sábado (17) diante do Remo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, válido pela 12ª rodada da Série B. Após atuar nas categorias de base da Lazio e do Santos, esta será a primeira vez que o defensor participará de uma partida profissional.- É um momento inexplicável. Venho lutando desde os cinco anos de idade para poder chegar ao futebol profissional e agora chegou a oportunidade. Estou chegando agora na Ponte Preta e esse momento, para mim, é muito marcante. Ser relacionado para minha primeira partida profissional me trará ainda mais forças para seguir em busca de minhas metas e objetivos - disse o defensor.

Após o fim de seu vínculo com o Santos, Gustavo Cipriano assinou com a Ponte Preta. O zagueiro não foi relacionado para os duelos diante de Vila Nova, Avaí e Náutico para a realização de um trabalho de aprimoramento físico. No início de sua trajetória com a camisa da Macaca, o atleta pretende ajudar a equipe a sair da zona de rebaixamento da Série B.

- Todos nós sabemos do tamanho da Ponte Preta e sabemos que o clube não merece estar na zona de rebaixamento. A equipe está há seis jogos sem perder e acredito que estamos criando uma ‘casca’ para o decorrer da competição. Espero contribuir ao máximo dentro de campo - afirmou Cipriano.Durante o longo período no Santos, o zagueiro atuou ao lado de Yuri Alberto e Rodrygo na categoria 2001, que conquistou títulos marcantes na base, como os Paulistas Sub-11 e Sub-13.