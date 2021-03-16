Gustavo Blanco se torna mais um reforço do Fortaleza para a temporada

Além de ter conversas avançadas para chegar a um acordo pelo meia Isaque, do Grêmio, o Fortaleza oficializou na noite da última segunda-feira a chegada de outro nome para o setor de meio-campo: o volante Gustavo Blanco. O acordo de empréstimo junto ao Atlético-MG, dono de seus direitos, vai até o fim do Brasileirão.>Como está a situação do Tricolor na 'Lampions League'Aos 26 anos de idade, Gustavo defenderá o seu quarto clube na carreira desde que foi introduzido ao profissional nos tempos de Bahia. Depois, se transferiupara o Atlético e teve bons momentos principalmente entre 2017 e 2018 quando se solidificou na equipe titular.
Entretanto, uma séria lesão ligamentar no período de pausa para a Copa do Mundo na Rússia deu início ao período mais complicado de recuperação até aqui na trajetória do atleta. Em fevereiro de 2019, ele passou novamente por cirurgia no mesmo joelho esquerdo por conta do ligamento cruzado anterior que se rompeu.
Para ganhar rodagem e diante do alto número de opções que o clube mineiro foi agregando, Gustavo Blanco foi emprestado ao Goiás na última temporada e participou da reta final do Brasileirão.