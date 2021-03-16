Gustavo Blanco se torna mais um reforço do Fortaleza para a temporada

Além de ter conversas avançadas para chegar a um acordo pelo meia Isaque, do Grêmio, o Fortaleza oficializou na noite da última segunda-feira a chegada de outro nome para o setor de meio-campo: o volante Gustavo Blanco. O acordo de empréstimo junto ao Atlético-MG, dono de seus direitos, vai até o fim do Brasileirão.>Como está a situação do Tricolor na 'Lampions League'Aos 26 anos de idade, Gustavo defenderá o seu quarto clube na carreira desde que foi introduzido ao profissional nos tempos de Bahia. Depois, se transferiupara o Atlético e teve bons momentos principalmente entre 2017 e 2018 quando se solidificou na equipe titular.