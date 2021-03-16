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futebol

Gustavo Blanco se torna mais um reforço do Fortaleza para a temporada

Atleta revelado pelo Bahia, porém que passou por sérios problemas físicos quando defendeu o Atlético-MG, esteve na última temporada defendendo o Goiás...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 09:47

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 09:47
Crédito: Gustavo tem 26 anos de idade (Leonardo Moreira/FEC
Além de ter conversas avançadas para chegar a um acordo pelo meia Isaque, do Grêmio, o Fortaleza oficializou na noite da última segunda-feira a chegada de outro nome para o setor de meio-campo: o volante Gustavo Blanco. O acordo de empréstimo junto ao Atlético-MG, dono de seus direitos, vai até o fim do Brasileirão.>Como está a situação do Tricolor na 'Lampions League'Aos 26 anos de idade, Gustavo defenderá o seu quarto clube na carreira desde que foi introduzido ao profissional nos tempos de Bahia. Depois, se transferiupara o Atlético e teve bons momentos principalmente entre 2017 e 2018 quando se solidificou na equipe titular.
Entretanto, uma séria lesão ligamentar no período de pausa para a Copa do Mundo na Rússia deu início ao período mais complicado de recuperação até aqui na trajetória do atleta. ​Em fevereiro de 2019, ele passou novamente por cirurgia no mesmo joelho esquerdo por conta do ligamento cruzado anterior que se rompeu.
Para ganhar rodagem e diante do alto número de opções que o clube mineiro foi agregando, Gustavo Blanco foi emprestado ao Goiás na última temporada e participou da reta final do Brasileirão.

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