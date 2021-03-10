Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Blanco se aproxima do Fortaleza

Volante deve ser uma das novidades do Leão para a temporada 2021...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 22:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 22:07
Crédito: Bruno Cantini/ Atlético-MG
Após escapar do rebaixamento na rodada final do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza prometeu uma grande reformulação no elenco e começa a observar o mercado em busca de novos nomes.
+ 26 fatos que o novo mapa de patrocinadores dos clubes brasileiros mostra
De acordo com o ge e confirmado pela reportagem do FL, o volante Gustavo Blanco está perto de ser anunciado como novo reforço.
Com passe junto ao Atlético-MG, o meio-campista fica no Leão do Pici por empréstimo até dezembro de 2021.
+ Neymar conversa com Messi sobre ida ao PSG, Vidal faz post sobre o Flamengo… O Dia do Mercado
Goiás
Fora dos planos de Sampaoli, Gustavo Blanco deixou o Atlético-MG na temporada passada e disputou o último Brasileirão no Goiás

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados