Gustavo Blanco se aproxima do Fortaleza

Crédito: Bruno Cantini/ Atlético-MG

Após escapar do rebaixamento na rodada final do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza prometeu uma grande reformulação no elenco e começa a observar o mercado em busca de novos nomes.

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De acordo com o ge e confirmado pela reportagem do FL, o volante Gustavo Blanco está perto de ser anunciado como novo reforço.

Com passe junto ao Atlético-MG, o meio-campista fica no Leão do Pici por empréstimo até dezembro de 2021.

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