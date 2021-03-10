Gustavo Blanco se aproxima do Fortaleza

Após escapar do rebaixamento na rodada final do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza prometeu uma grande reformulação no elenco e começa a observar o mercado em busca de novos nomes.
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De acordo com o ge e confirmado pela reportagem do FL, o volante Gustavo Blanco está perto de ser anunciado como novo reforço.
Com passe junto ao Atlético-MG, o meio-campista fica no Leão do Pici por empréstimo até dezembro de 2021.
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Goiás
Fora dos planos de Sampaoli, Gustavo Blanco deixou o Atlético-MG na temporada passada e disputou o último Brasileirão no Goiás