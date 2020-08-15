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Gustavo Blanco é liberado para treinar com o grupo do Galo

O jogador se recuperou de uma ruptura do tendão do músculo reto femoral no quadril esquerdo, sofrida em um treino no clube...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 20:59

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 20:59

Crédito: Blanco está fora (Bruno Cantini/Atlético-MG
O volante Gustavo Blanco foi liberado para treinar e já está trabalhando com o restante do elenco alvinegro. Blanco, que luta contra lesões há dois anos voltou a treinar com o grupo atleticano neste sábado, 15 de agosto. A última lesão que afastou o jogador dos treinos foi no fim de maio, quando teve uma ruptura do tendão do músculo reto femoral no quadril esquerdo em um treinamento. A próxima etapa de Blanco para se integrar ao time é conseguir entrar em forma física e ser observado por Jorge Sampaoli. O meio de campo busca seu espaço no Galo após dois anos parado após duas graves lesões nos joelhos. A última partida de Gustavo Blanco pelo Galo foi em 13 de junho de 2018, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Independência, pela 12ª rodada do Brasileiro.

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