Gustavo Blanco é liberado para treinar com o grupo do Galo

O volante Gustavo Blanco foi liberado para treinar e já está trabalhando com o restante do elenco alvinegro. Blanco, que luta contra lesões há dois anos voltou a treinar com o grupo atleticano neste sábado, 15 de agosto. A última lesão que afastou o jogador dos treinos foi no fim de maio, quando teve uma ruptura do tendão do músculo reto femoral no quadril esquerdo em um treinamento. A próxima etapa de Blanco para se integrar ao time é conseguir entrar em forma física e ser observado por Jorge Sampaoli. O meio de campo busca seu espaço no Galo após dois anos parado após duas graves lesões nos joelhos. A última partida de Gustavo Blanco pelo Galo foi em 13 de junho de 2018, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Independência, pela 12ª rodada do Brasileiro.