Gustavo Assunção confia numa boa campanha do Famalicão

Crédito: Gustavo Assunção é destaque do Famalicão (Reprodução / Instagram

Capitão do Famalicão, o brasileiro Gustavo Assunção comentou para a TV do clube sobre o que se pode esperar da equipe nesta temporada de 2020/21.

- Saíram alguns jogadores importantes, mas a base é quase a mesma da temporada passada e vamos pensar jogo a jogo, mas vencer é sempre o nosso pensamento - disse.