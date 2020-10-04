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Gustavo Assunção confia numa boa campanha do Famalicão

Brasileiro assume o posto de capitão da equipe e crê que o time (que quase se classificou para a Liga Europa) pode ir longe nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 23:50

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 23:50

Crédito: Gustavo Assunção é destaque do Famalicão (Reprodução / Instagram
Capitão do Famalicão, o brasileiro Gustavo Assunção comentou para a TV do clube sobre o que se pode esperar da equipe nesta temporada de 2020/21.
- Saíram alguns jogadores importantes, mas a base é quase a mesma da temporada passada e vamos pensar jogo a jogo, mas vencer é sempre o nosso pensamento - disse.
Gustavo passou a ser o capitão da equipe, que neste domingo recebe o Rio Ave pela terceira rodada do Campeonato Português. O Famalicão tem três pontos, enquanto o rival - que vem de eliminação dramática para o Milan, nos pênaltis, pela Liga Europa - tem dois pontos.

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