Gustavinho vive expectativa de estreia no profissional pelo Vila Nova

Após retornar do Corinthians e disputar a Copa São Paulo de Futebol Jr. pelo Vila Nova (GO), Gustavinho vive expectativa de jogar seu primeiro campeonato estadual pelo clube goiano. O torneio marca a estreia do meio-campista na equipe profissional. O Tigre inicia sua campanha na competição diante do Goiatuba, nesta terça-feira (25), às 19h30, no Estádio Olímpico.Durante a disputa da Copinha, em que o Vila Nova foi eliminado na segunda fase da competição, diante do Bahia, Gustavinho foi titular nos quatro jogos do clube no torneio e deu uma assistência, na vitória por 2 a 0 frente ao Tanabi. Antecedente ao triunfo contra os paulistas, o Tigre venceu o Aquidauanense por 2 a 0 e perdeu para o Guarani por 3 a 2, além da eliminação na derrota por 2 a 0 contra os baianos.

- Tive uma grande experiência na Copa São Paulo. Foi minha segunda vez disputando o torneio, joguei a primeira pelo Real Brasília (DF) e vejo que evolui muito. Acredito que chego mais maduro para a disputa do Campeonato Goiano e busco conquistar meu espaço no elenco principal - afirmou Gustavinho.

Integrante do Grupo B do Campeonato Goiano e vice-campeão do torneio estadual na última temporada, Gustavinho vê com bons olhos a possibilidade de título da equipe em 2022, quebrando o tabu de 17 anos sem troféu.

- O Vila Nova se reforçou bem para a disputa do Estadual. Wagner e Matheuzinho chegam como grandes reforços e acredito que nos ajudarão demais na campanha do Goiano. Ano passado o clube chegou próximo de quebrar o jejum de títulos do torneio, mas vejo que em 2022 isso pode mudar. Depende apenas de nós - disse o meio-campista de 20 anos.Revelado no Sub-15 da Ponte Preta, em 2015, o Gustavinho também passou pelas categorias Sub-17 e Sub-20 de Oeste (SP) e Real Brasília (DF), respectivamente, entre 2016 e 2020, até chegar ao Vila Nova (GO). Na equipe goiana, o atleta foi vice-campeão do Brasileiro de Aspirantes, em 2020.

Em 2021, foi emprestado ao Corinthians. Entretanto, uma luxação na patela do joelho esquerdo, interrompeu a sequência do atleta no Timão, atuando em apenas seis partidas, o que fez que retornasse ao Vila Nova (GO) ao final de seu contrato com o Corinthians.