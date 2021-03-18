  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gustavinho sofre pênalti, marca e é destaque do Paraná em vitória no Paranaense
futebol

Gustavinho sofre pênalti, marca e é destaque do Paraná em vitória no Paranaense

Atacante comandou a equipe para a vitória e foi fundamental para que os três pontos fossem conquistados...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:46
Crédito: Gabriel Thá/Paraná Clube
Na tarde da última quarta-feira (17), o Paraná Clube visitou o Toledo, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2021 e venceu o duelo por 2 a 0. O grande destaque da partida foi o atacante Gustavinho, que sofreu o pênalti do primeiro gol e marcou o segundo tento da partida. Gustavinho comemorou a atuação na vitória do Paraná.- Estou muito feliz por conseguir contribuir com o gol e por ter sofrido o pênalti, que resultou no primeiro gol da partida e que ajudou na nossa vitória. Espero que eu consiga ajudar o Paraná durante a temporada - comentou.
Na temporada 2020, Gustavinho foi campeão da Copa Santa Catarina, pelo Joinville. O atacante de 27 anos, afirma que a expectativa é a melhor possível e acredita que a equipe está no caminho certo.- A expectativa é muito boa. O time está no processo de reconstrução, mas creio que estamos no caminho certo. Já notamos uma evolução e vamos continuar nos empenhando no dia a dia, para que o Paraná conquiste todos os seus objetivos dentro do campeonato - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

