Gustavinho retorna ao Vila Nova e vai disputar a Copinha 2022

O meia Gustavinho deixou o Corinthians e acertou retorno ao Vila Nova nesta segunda-feira (29). O atleta de 20 anos, que chegou por empréstimo ao Timão em julho de 2021, volta à equipe goiana para a disputa da Copa São Paulo.- Agradeço ao que o Corinthians fez pelo meu desenvolvimento como atleta e como pessoa, mesmo que tenha sido em um curto período. Agora, irei voltar à equipe que me apresentou para o cenário nacional com o foco de fazer uma grande Copa São Paulo - disse o atleta, que atuou em seis partidas pelo Timão.

Contratado pelo Vila Nova (GO) em julho de 2020, Gustavinho foi promovido ao Sub-23 do clube. Na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o meio-campista foi um dos destaques da equipe na campanha do vice-campeonato. O bom desempenho no torneio despertou o interesse do Corinthians.

Entretanto, as poucas oportunidades no Timão foram decorrentes de uma luxação na patela do joelho esquerdo, sofrida em setembro. Com o retorno ao Vila Nova (GO), Gustavinho se junta ao Sub-20 da equipe na preparação para a disputa da Copa São Paulo, que iniciará no dia 02 de janeiro.

Revelado no Sub-15 Ponte Preta, em 2015, o meio-campista também passou pelas categorias Sub-17 e Sub-20 de Oeste (SP) e Real Brasília (DF), respectivamente, entre 2016 e 2020, até chegar ao Vila Nova (GO).