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Gustavinho é apresentado pelo Vila Nova (GO) e jogará a Copa São Paulo de Futebol Jr.

Meio-campista estava emprestado ao Corinthians em 2021 e retorna ao clube goiano...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 19:05

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:05

Após deixar o Corinthians Sub-20 no início da semana, o meia Gustavinho foi apresentado no Vila Nova (GO) nesta quarta-feira (01). O atleta, que estava emprestado ao clube paulista desde julho, retorna à equipe goiana para a disputa de sua segunda Copa São Paulo.
- Pude viver grandes momentos em minha primeira passagem e espero repetir os feitos nesta segunda. Agora o foco é se preparar ao máximo para a disputa da Copa São Paulo, que tem uma importância muito grande para nós, que estamos iniciando agora. Espero fazer uma grande Copinha, para ir conquistando meu espaço dentro do clube - disse o atleta de 20 anos.
Com o retorno ao Vila Nova (GO), o meio-campista integrará a categoria Sub-20 do clube, que já inicia preparação para a Copa São Paulo, que será disputada entre os dias 02 e 25 de janeiro.
Contratado pelo Vila Nova em julho de 2020, Gustavinho foi promovido ao Sub-23 do clube. Na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o meio-campista foi um dos destaques da equipe na campanha do vice-campeonato.Revelado no Sub-15 da Ponte Preta, em 2015, o meio-campista também passou pelas categorias Sub-17 e Sub-20 de Oeste (SP) e Real Brasília (DF), respectivamente, entre 2016 e 2020, até chegar ao Vila Nova (GO).
Crédito: Foto:Divulgação

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