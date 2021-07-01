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Gustagol marca quatro gols novamente e Jeonbuk vive partida mágica na Champions Asiática

Com quatro gols e uma assistência, o atacante ex-Corinthians e Fortaleza teve atuação de gala nessa quinta-feira...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 15:57
Crédito: Divulgação / AFC Champions League
Na manhã dessa quinta-feira (01), a equipe do Jeonbuk venceu o Tampines Rovers, da Singapura, por 9 a 0 pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC, principal competição do continente asiático. Com o resultado, a equipe sul-coreana assume momentaneamente a liderança do grupo H do torneio.
Veja o mata-mata da EurocopaGustagol teve participação direta em cinco dos nove gols do Jeonbuk na partida. Além dos quatro gols marcados, o camisa 9 deu uma assistência para o companheiro finalizar para o gol vazio e abrir o marcador. Vivendo boa fase, o atacante soma nove gols nos últimos cinco jogos disputados e dois recordes igualados, o de mais gols em uma partida da K-League (4) e da Liga dos Campeões da Ásia (4).
- Fico muito feliz pelo momento que estou vivendo e graças a Deus coisas boas estão acontecendo e Ele vem me abençoando muito, mas é ainda mais gratificante saber que estamos somando resultados positivos e brigando pela ponta da tabela nas competições que disputamos- comentou o atacante.
O Jeonbuk volta aos gramados no próximo domingo (04), onde enfrenta novamente o Tampines Rovers e conta com mais uma boa atuação de Gustagol para ficar mais próximo da classificação para a fase final da Liga dos Campeões.
-Antes de vir pra Champions estávamos vivendo um momento ruim, mas tivemos uma reunião, cobramos onde devíamos melhorar e graças a Deus conseguimos voltar a ter bons resultados. Já são cinco jogos sem perder e queremos seguir aumentando esse número- concluiu o camisa 9.

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