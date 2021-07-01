Gustagol marca quatro gols novamente e Jeonbuk vive partida mágica na Champions Asiática

Crédito: Divulgação / AFC Champions League

Na manhã dessa quinta-feira (01), a equipe do Jeonbuk venceu o Tampines Rovers, da Singapura, por 9 a 0 pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC, principal competição do continente asiático. Com o resultado, a equipe sul-coreana assume momentaneamente a liderança do grupo H do torneio.

Veja o mata-mata da EurocopaGustagol teve participação direta em cinco dos nove gols do Jeonbuk na partida. Além dos quatro gols marcados, o camisa 9 deu uma assistência para o companheiro finalizar para o gol vazio e abrir o marcador. Vivendo boa fase, o atacante soma nove gols nos últimos cinco jogos disputados e dois recordes igualados, o de mais gols em uma partida da K-League (4) e da Liga dos Campeões da Ásia (4).

- Fico muito feliz pelo momento que estou vivendo e graças a Deus coisas boas estão acontecendo e Ele vem me abençoando muito, mas é ainda mais gratificante saber que estamos somando resultados positivos e brigando pela ponta da tabela nas competições que disputamos- comentou o atacante.

O Jeonbuk volta aos gramados no próximo domingo (04), onde enfrenta novamente o Tampines Rovers e conta com mais uma boa atuação de Gustagol para ficar mais próximo da classificação para a fase final da Liga dos Campeões.