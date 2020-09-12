Gustagol faz o sétimo dele pelo Jeonbuk Motors e sonha com o título da liga: 'Nosso grande objetivo'

Crédito: Gustagol vive grande fase no futebol coreano (Divulgação

Na manhã deste sábado, Gustagol, do Jeonbuk Motors, marcou um gol empate em 3 a 3 diante do Gwangju. Foi o sétimo gol marcado pelo atacante com a camisa do clube sul-coreano. O atacante revelou estar feliz com o bom momento vivido no futebol asiático.

- Feliz demais pelo gol, o resultado poderia ser melhor, mas futebol é assim. Nossa equipe mostrou muita vontade e isso foi convertido na busca pelo resultado, esse poder de reação precisa ser valorizado - disse Gustagol.

Na segunda colocação do Campeonato Coreano, a equipe liderada pelo brasileiro está a cinco pontos do líder da competição e a busca pela liderança e pelo título é o grande objetivo da temporada, segundo Gustavo.