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futebol

Gustagol faz o sétimo dele pelo Jeonbuk Motors e sonha com o título da liga: 'Nosso grande objetivo'

Ex-Corinthians, brasileiro balançou as redes na manhã deste sábado
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Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 18:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 18:11
Crédito: Gustagol vive grande fase no futebol coreano (Divulgação
Na manhã deste sábado, Gustagol, do Jeonbuk Motors, marcou um gol empate em 3 a 3 diante do Gwangju. Foi o sétimo gol marcado pelo atacante com a camisa do clube sul-coreano. O atacante revelou estar feliz com o bom momento vivido no futebol asiático.
- Feliz demais pelo gol, o resultado poderia ser melhor, mas futebol é assim. Nossa equipe mostrou muita vontade e isso foi convertido na busca pelo resultado, esse poder de reação precisa ser valorizado - disse Gustagol.
Na segunda colocação do Campeonato Coreano, a equipe liderada pelo brasileiro está a cinco pontos do líder da competição e a busca pela liderança e pelo título é o grande objetivo da temporada, segundo Gustavo.
- O título é o nosso grande objetivo, estamos lutando por isso. Temos que recuperar esses pontos no próximo jogo. Vamos procurar fazer a nossa parte e com fé em Deus as coisas vão dar certo - concluiu

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