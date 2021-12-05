Gustagol é bicampeão da K-League com o Jeonbuk e vive excelente fase na Coreia do Sul

Na madrugada desse domingo, o Jeonbuk venceu o Jeju United por 2 a 0 e conquistou o pentacampeonato consecutivo da K-League, o nono título no total, o que os deixa em primeiro entre os vencedores da liga. O atacante Gustagol, peça fundamental da conquista, ergueu a taça pela segunda vez em duas temporadas com a camisa da equipe sul-coreana.O jogador, com passagens por Corinthians, Fortaleza e Internacional, foi o terceiro com mais gols (15) e mais participações em gols (20) na competição. O brasileiro também igualou um recorde essa temporada, quando balançou as redes quatro vezes em um único jogo, compondo uma seleta lista que possui apenas outros quatro atletas a repetirem o feito.

- Conquistar a K-League com o Jeonbuk pelo segundo ano consecutivo é sensacional. Agradeço a Deus por tudo o que vem acontecendo na minha carreira e fico feliz porque todo o trabalho duro vem gerando resultados - disse Gustagol.

A temporada não começou bem para Gustagol, onde em 13 jogos havia marcado apenas um gol, muito por conta da baixa minutagem nas partidas. Depois que começou a atuar por mais tempo, os gols começaram a sair e o atacante pôde ajudar, e muito, o Jeonbuk a sagrar-se campeão.

- O elenco todo também está de parabéns. Somos uma equipe muito unida e isso é crucial para times vencedores. Com a confiança de um companheiro no outro e titulares e reservas de qualidade, pudemos conquistar esse título mais uma vez - concluiu.