Gustagol brilha, marca quatro gols em uma única partida e iguala recorde pelo Jeonbuk

Crédito: Divulgação/Jeonbuk

Na madrugada desse domingo, o Jeonbuk enfrentou o Seongnam e contou com uma atuação de gala de Gustagol, que balançou as redes quatro vezes, para golear o adversário por 5 a 1. Com os quatro tentos anotados, o popular 'poker', o atacante brasileiro igualou o recorde de mais gols em uma única partida da K-League. Não fossem dois gols anulados, Gustagol teria quebrado essa marca com folga.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Gustagol não vinha sendo muito utilizado pelo técnico Sang Sik Kim, que colocava o brasileiro em campo nos minutos finais da partida, porém, hoje foi a primeira vez na temporada que o atacante jogou os 90 minutos, e mostrou para o treinador porque merece mais oportunidades no time titular. É a segunda vez na carreira de Gustagol que ele marca quatro vezes numa partida. A primeira foi logo na estreia oficial com o Fortaleza, em 2018.

- Estou muito feliz por tudo o que aconteceu hoje, agradeço a Deus, a minha família e a toda comissão técnica pela oportunidade. Também agradeço aos meus companheiros, que foram fundamentais para me ajudar a fazer os gols, sair vitorioso e quebrar uma sequência de oito jogos sem vencer. Essa goleada serviu para recuperar a confiança, tanto a minha quanto a do time, nós mostramos porque somos os atuais tetracampeões da K-League - celebrou o atacante.

O Jeonbuk entra em campo só no dia 26 de junho em partida válida pela estreia na Liga dos Campeões da AFC contra o Sydney FC, vice-líder da A-League, campeonato australiano. A equipe coreana e Gustagol vão aproveitar esse período sem jogos para se prepararem bem e buscarem uma boa participação na competição mais importante da Ásia.