Gustagol brilha e decide jogo na K-League com gol no último lance

Crédito: Divulgação/Jeonbuk

A equipe do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, enfrentou hoje pela manhã o Gangwon e com ótima atuação de Gustagol saiu de campo com a vitória após um final de jogo emocionante. A equipe do atacante brasileiro perdia a partida até os 40 minutos do segundo tempo, porém a estrela do ex-jogador de Corinthians e Internacional brilhou e nos minutos finais ele decidiu o jogo.O clube sul-coreano começou a forçar cruzamentos nos minutos finais de jogo, mirando sempre em Gustagol, que é uma ameaca na bola aérea. No lance do primeiro gol, a bola viajou até o atacante brasileiro, que escorou para o meio da área e deu a assistência para Bo-kyung Kim

- Nosso time hoje foi excelente, mostramos que não tem bola perdida e que vamos brigar pela vitória até o último segundo. Até os 40 minutos da segunda etapa estávamos atrás do marcador e com muita calma e organização tática pudemos sair de campo vitoriosos - disse o atacante.

A jogada do gol da vitória partiu de mais uma bola aérea. Yong Lee fez um lançamento preciso do meio-campo e Gustagol novamente usando da vantagem na disputa pelo alto cabeceou a bola para o fundo das redes e virou o jogo com muita emoção.