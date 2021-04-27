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futebol

Gundogan relembra o dia em que tirou Jurgen Klopp do sério

Meio-campita do Manchester City estava em sua segunda temporada com o Borussia Dortmund e treinou após acordar sentindo dores musculares...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 11:36
Crédito: AFP
Gundogan, meio-campista do Manchester City, contou ao "The Players Tribune" sobre o dia em que tirou Jurgen Klopp do sério na época em que os dois estavam no Borussia Dortmund. O alemão explicou que o técnico não gostava que os atletas fossem treinar após sentir dores por conta do risco de lesões.- Era minha segunda temporada no Dortmund e um dia acordei com dores musculares. Não sabia se era um problema ou cansaço. Cheguei ao CT e pedi para o médico dar uma olhada no local. Klopp chegou e não estava feliz, enquanto eu dizia que tinha condições para treinar. Então ele explodiu e disse: 'Faça a p**** que você quiser" e bateu a porta.
Apesar de não seguir o conselho do comandante e treinar com os companheiros, o jogador revelou que ficou surpreso com a reação do técnico minutos mais tarde.
- Jurgen chegou perto de mim e eu esperava uma palestra, mas ele colocou o braço em volta de mim e disse: "Meu amigo, você sabe o motivo de eu estar tão bravo? Eu só me preocupo e não quero te ver lesionado" e fiquei em choque. Klopp me ensinou a sempre ser honesto.
Gundogan se prepara para encarar o Paris Saint-Germain pela semifinal da Champions League nesta quarta-feira. Por outro lado, o treinador alemão já está eliminado do torneio e tem apenas a Premier League até o fim da temporada.

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