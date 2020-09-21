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futebol

Gundogan é o terceiro jogador do City a testar positivo para a Covid-19

Meio-campista alemão irá ficar 10 dias isolado e perderá os jogos contra o Wolverhampton e Leicester, pelo Campeonato Inglês, e Bournemouth, pela Copa da Liga Inglesa...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:46

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 09:46
Crédito: Reprodução
O meio-campista Gundogan, do Manchester City, testou positivo para Covid-19 e está fora do jogo contra o Wolverhampton nesta segunda-feira. O alemão foi o terceiro atleta do elenco diagnosticado com a doença, após Mahrez e Laporte já terem ficado afastados. O jogador está isolado e passará 10 dias em casa, de acordo com os protocolos da Premier League.Dessa forma, o camisa oito irá perder pelo menos três partidas deste momento da temporada. Além do duelo contra o time de Nuno Espírito Santo pelo Campeonato Inglês, Gundogan também não enfrenta o Leicester pela mesma competição e o Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa. Após esse período, o alemão está apto a voltar aos treinamentos.
Apesar da ausência do meio-campista, Mahrez e Laporte já se reincorporaram aos treinamentos e o argelino é aguardado para estar no plantel que joga nesta segunda-feira, enquanto o espanhol ainda recupera seu melhor condicionamento físico e deve estar apto a atuar nesta quinta-feira diante do Bournemouth.

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