Gundogan é o terceiro jogador do City a testar positivo para a Covid-19

O meio-campista Gundogan, do Manchester City, testou positivo para Covid-19 e está fora do jogo contra o Wolverhampton nesta segunda-feira. O alemão foi o terceiro atleta do elenco diagnosticado com a doença, após Mahrez e Laporte já terem ficado afastados. O jogador está isolado e passará 10 dias em casa, de acordo com os protocolos da Premier League.Dessa forma, o camisa oito irá perder pelo menos três partidas deste momento da temporada. Além do duelo contra o time de Nuno Espírito Santo pelo Campeonato Inglês, Gundogan também não enfrenta o Leicester pela mesma competição e o Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa. Após esse período, o alemão está apto a voltar aos treinamentos.