Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gundogan diz que City deve melhorar para encarar o Real Madrid

Meio-campista se mostrou preocupado com performance da equipe após derrota para o Arsenal na Copa da Inglaterra. Rival vive grande momento no futebol espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2020 às 13:38

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 13:38

Crédito: DAVE THOMPSON / POOL / AFP
Após a derrota frustrante para o Arsenal e a eliminação na Copa da Inglaterra, o meio-campista Gundogan se mostrou preocupado com o futuro do Manchester City na Liga dos Campeões. O clube está nas oitavas de final, possui vantagem por ter vencido o Real Madrid por 2 a 1 no Bernabéu, mas o momento das duas equipes é diferente.
- Nós ainda temos dois jogos do Inglês e um jogo grande contra o Real. Nós precisamos melhores, porque do jeito que jogamos não será suficiente para avançar de fase. Precisamos melhorar rápido, pois não temos muito tempo. Temos que tentar fazer nosso melhor - disse o alemão aos meios oficiais do clube.
Gundogan e Guardiola concordaram que o Manchester City fez um bom segundo tempo e que deveria ter jogado daquela maneira desde o princípio. Enquanto os ingleses mostram irregularidade nesse retorno de futebol na Inglaterra, os espanhóis jogam um futebol sólido e venceram os 10 jogos que fizeram na La Liga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados