Gundogan diz que City deve melhorar para encarar o Real Madrid

Crédito: DAVE THOMPSON / POOL / AFP

Após a derrota frustrante para o Arsenal e a eliminação na Copa da Inglaterra, o meio-campista Gundogan se mostrou preocupado com o futuro do Manchester City na Liga dos Campeões. O clube está nas oitavas de final, possui vantagem por ter vencido o Real Madrid por 2 a 1 no Bernabéu, mas o momento das duas equipes é diferente.

- Nós ainda temos dois jogos do Inglês e um jogo grande contra o Real. Nós precisamos melhores, porque do jeito que jogamos não será suficiente para avançar de fase. Precisamos melhorar rápido, pois não temos muito tempo. Temos que tentar fazer nosso melhor - disse o alemão aos meios oficiais do clube.