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Gündogan 'agradece' a zagueiro do Leicester por título inglês do Manchester City

Meio-campista alemão posta foto com Söyüncü, autor do gol da vitória do Leicester sobre o Manchester United. Resultado garantiu mais um título inglês ao time de Guardiola...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 17:29
Crédito: Reprodução / Twitter
Após a derrota do Manchester United para o Leicester, que confirmou o título inglês para o Manchester City, o meio-campista Ilkay Gündogan, dos Cityzens, agradeceu a um dos "heróis" da conquista da equipe de Pep Guardiola nas redes sociais.
+ Veja a tabela da Premier LeagueEm publicação em seu Twitter, o artilheiro do Manchester City na temporada disse "obrigado, mano" e postou uma foto com o zagueiro Çaglar Söyüncü. O defensor turco foi quem marcou o gol da vitória do Leicester no estádio Old Trafford nesta terça-feira.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa Em 23 jogos na atual Premier League, Gündogan marcou 12 gols e deu ainda suas assistências. Este foi o décimo título do alemão pelo Manchester City.

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