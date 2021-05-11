Gündogan 'agradece' a zagueiro do Leicester por título inglês do Manchester City

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Após a derrota do Manchester United para o Leicester, que confirmou o título inglês para o Manchester City, o meio-campista Ilkay Gündogan, dos Cityzens, agradeceu a um dos "heróis" da conquista da equipe de Pep Guardiola nas redes sociais.

+ Veja a tabela da Premier LeagueEm publicação em seu Twitter, o artilheiro do Manchester City na temporada disse "obrigado, mano" e postou uma foto com o zagueiro Çaglar Söyüncü. O defensor turco foi quem marcou o gol da vitória do Leicester no estádio Old Trafford nesta terça-feira.