Guiné-Equatorial bate Mali nos pênaltis e vai às quartas da Copa Africana de Nações

As quartas de final da Copa Africana de Nações estão formadas. Na última partida das oitavas, nesta quarta-feira, Guiné-Equatorial venceu Mali nos pênaltis, por 6 a 5, e se classificou. No tempo normal, a partida terminou em 0 a 0. Com o resultado, os guieenses enfrentam Senegal na próxima fase.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel

Apesar de ter superioridade na posse de bola, Mali não conseguiu levar perigo só chutou duas vezes ao gol, sendo apenas uma com direção da meta. Já Guiné-Equatorial não finalizou ao gol nenhuma vez na etapa inicial. No segundo tempo, Mali foi mais eficiente, mas os 10 arremates não foram suficientes para abrir o placar. Os adversários finalizaram quatro vezes, mas sem sucesso, e o jogo foi para a prorrogação.

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No tempo extra, com a equipe de Mali mas cansada, Guiné-Equatorial conseguiu equilibrar as ações e não deixou os adversários oferecerem mais perigo. As duas equipes pouco chegaram ao gol na prorrogação e a partida foi para os pênaltis. Nas penalidades, Mali largou na frente, mas perdeu dois pênaltis consecutivos, e viu os guineenses virarem o placar e se classificarem para a próxima fase.