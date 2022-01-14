Guiné-Bissau x Egito: saiba o horário e escalações do jogo da Copa Africana de Nações

Neste sábado, Guiné-Bissau e Egito se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa Africana de Nações. A seleção do craque Salah estreou com derrota e precisa da vitória para buscar a vaga no mata-mata. O confronto, no Roumdé Adjia Stadium, está marcado para às 16h.EM BUSCA DA REAÇÃOO Egito é uma das seleções favoritas do Grupo D, mas estreou com derrota sobre a Nigéria na primeira rodada da fase de grupos. A equipe de Salah vai jogar contra a Guiné-Bissau em busca de uma reação para vencer a primeira na competição e ficar vivo na luta pelo mata-mata.