Guiné-Bissau x Egito: saiba o horário e escalações do jogo da Copa Africana de Nações

Neste sábado, Guiné-Bissau e Egito se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa Africana de Nações. A seleção do craque Salah estreou com derrota e precisa da vitória para buscar a vaga no mata-mata. O confronto, no Roumdé Adjia Stadium, está marcado para às 16h.EM BUSCA DA REAÇÃOO Egito é uma das seleções favoritas do Grupo D, mas estreou com derrota sobre a Nigéria na primeira rodada da fase de grupos. A equipe de Salah vai jogar contra a Guiné-Bissau em busca de uma reação para vencer a primeira na competição e ficar vivo na luta pelo mata-mata.
PRIMEIRA RODADAA Guiné-Bissau estreou com empate sem gols na competição com o Sudão, pela fase de grupos. A equipe tem, agora, dois duelos contra seleções consideradas superiores e vai em busca de uma vitória para tentar a classificação.FICHA TÉCNICAGuiné-Bissau x Egito
Data e horário: 15/01/2022, às 16hLocal: Roumdé Adjia Stadium, em Garoua (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GUINÉ-BISSAU (Técnico: Baciro Candé)Maurice Gomis; Jefferson Encada, Sanganté, Sori Mané e Candé; Burá, Pelé e Cassamá; Baldé, Piqueti e Mendes.
EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)Gennesh; Omar Gaber, Trézéguet, Tarek Hamed e Alaa; El Mohamady, El Fotouh, Elneny e Mostafa; Salah e Islam Gaber.