Guilherme vê ‘cinco decisões’ na Liga Saudita e projeta final da Copa com o Al-Faisaly

Crédito: Divulgação/Al-Faisaly

Depois de um curto período de pausa no futebol saudita, o Al-Faisaly volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Al Qadisiya iniciando uma sequência de cinco jogos que podem definir o futuro da equipe na Liga Saudita. Com 30 pontos, o time do atacante Guilherme precisa o máximo possível somar para fugir da sombra da zona de rebaixamento.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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- Estes cinco jogos finais pela Liga devemos encarar como finais, pois não estamos numa posição confortável e precisamos somar o maior número de pontos para afastar de vez das últimas posições - disse Guilherme, que também comentou o fato de enfrentar três clubes grandes nestas partidas:

- No meio dessas cinco finais que temos, temos três gigantes da Liga pela frente. Normalmente nosso desempenho contra eles é muito bom, devemos tentar repetir isso para conseguir essas as vitórias que tanto precisamos.Apesar da má situação na tabela da Liga Saudita, a equipe de Guilherme está classificada para a final da Copa do Rei Saudita, na qual enfrentará o Al-Taawon. O camisa 11 não quer o Faisaly priorizando nenhuma competição, mas relembra com carinho a semifinal vencida sobre o Al-Nassr.