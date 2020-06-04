Guilherme Torres avalia retorno de jogos no Campeonato Grego

Após quase três meses da última partida e a pausa por conta da Pandemia do Coronavírus, o volante Guilherme Torres voltará a campo neste domingo com o Olympiacos na partida diante do PAOK, fora de casa, pelo Campeonato Grego.
Com 66 pontos, o Olympiacos liderou o torneio com folga – foram 14 pontos de vantagem para o rival de domingo, o vice-líder – na primeira fase. Agora, os seis melhores colocados disputarão o título no play-off. Para manter a forma, mesmo com o adiamento dos jogos, Guilherme se manteve ativo com treinos diários em casa e espera voltar bem a campo.
- Foram meses que não estamos acostumados, sem jogos, treinos... então, tivemos de improvisar e nos exercitar em casa, tomando todos os cuidados. O ritmo de jogo vamos ter de adquirir através das partidas, mas é importante que todos estejam se mantendo bem durante todo esse período que passamos - respondeu Guilherme.
O volante brasileiro vive sua melhor fase desde que chegou na Europa, há seis anos. Ao todo, na atual temporada, são 36 partidas e seis gols. Nesta retomada do futebol em grandes centros do Velho Continente, Guilherme espera que o Olympiacos se mantenha na corrida pelos títulos.
- Estávamos em um grande momento coletivo antes da parada. Particularmente, também estava bem satisfeito com o meu desempenho e espero seguir no alto nível para ajudar o Olympiacos. Temos objetivos para completar nesta reta final de temporada e vamos atrás deles - completou o camisa 8.E MAIS:Júnior Tavares fala sobre vitória e alterações na rotinaAgente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real MadridGuardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporadaLiverpool surge como novo interessado por DembéléParis Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por PjanicReal Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro Martínez E MAIS: