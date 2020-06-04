Guilherme Torres avalia retorno de jogos no Campeonato Grego

Crédito: Divulgação/Olympiacos

Após quase três meses da última partida e a pausa por conta da Pandemia do Coronavírus, o volante Guilherme Torres voltará a campo neste domingo com o Olympiacos na partida diante do PAOK, fora de casa, pelo Campeonato Grego.

Com 66 pontos, o Olympiacos liderou o torneio com folga – foram 14 pontos de vantagem para o rival de domingo, o vice-líder – na primeira fase. Agora, os seis melhores colocados disputarão o título no play-off. Para manter a forma, mesmo com o adiamento dos jogos, Guilherme se manteve ativo com treinos diários em casa e espera voltar bem a campo.

- Foram meses que não estamos acostumados, sem jogos, treinos... então, tivemos de improvisar e nos exercitar em casa, tomando todos os cuidados. O ritmo de jogo vamos ter de adquirir através das partidas, mas é importante que todos estejam se mantendo bem durante todo esse período que passamos - respondeu Guilherme.

O volante brasileiro vive sua melhor fase desde que chegou na Europa, há seis anos. Ao todo, na atual temporada, são 36 partidas e seis gols. Nesta retomada do futebol em grandes centros do Velho Continente, Guilherme espera que o Olympiacos se mantenha na corrida pelos títulos.