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Guilherme Tavares comemora gol pelo São Caetano e mira decisão contra o Corinthians no sub-20

Azulão conquistou um importante empate por 2 a 2 com o Velo Clube, na última quinta-feira, em Rio Claro. Timão será o próximo adversário no estadual da categoria...
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Publicado em 

07 nov 2021 às 14:07

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 14:07

Crédito: Rafael Assunção/São Caetano
O São Caetano segue na briga por uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista sub-20. Isso porque o Azulão conquistou um importante empate por 2 a 2 com o Velo Clube, na última quinta-feira, em Rio Claro. E o gol que garantiu mais um ponto para a equipe saiu da cabeça do zagueiro e capitão Guilherme Tavares. Destaque da equipe no setor defensivo na competição, o jogador mostrou ser decisivo no ataque e marcou seu primeiro gol pelo time do ABC.
- Muito feliz por marcar meu primeiro gol com essa camisa e em uma partida tão importante. Sabíamos que tínhamos que pontuar jogando fora de casa e conseguimos. É uma jogada que trabalhamos no dia a dia, então pude me posicionar bem, esperar o momento certo para atacar a bola e fazer o gol - disse o defensor.
O próximo desafio do São Caetano é o duelo com o Corinthians, na próxima quinta-feira, às 11h, no Anacleto Campanella. Guilherme Tavares projetou o confronto contra o líder da chave e diz que time vai encarar como uma final.
- É um jogo muito importante para nós. Sabemos a qualidade do nosso adversário, mas temos confiança no nosso trabalho e podemos vencer. Levaremos o jogo como uma decisão. Então é trabalhar forte os dias que teremos, nos prepararmos bem para fazer um grande jogo - encerrou.
O Corinthians é o líder do Grupo 14, com 12 pontos. Na segunda e terceira colocações vem o São Caetano e o Velo Clube com três conquistados. E na quarta posição o XV de Jaú com dois somados. Os dois melhores times da chave se classificam.

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