Guilherme Sityá comenta bom desempenho na temporada crê em evolução do Konyaspor em 2021/22

Crédito: Divulgação / Konyaspor

Na Turquia desde janeiro do ano passado, Guilherme Sityá completou sua primeira temporada inteira pelo Konyaspor (TUR) com muito destaque. Foi um dos laterais com melhor média na liga Turca, tendo ótimo desempenho, muita regularidade e entrando muitas vezes na seleção da rodada da competição. Feliz com o rendimento, o brasileiro reconhece que a 2020/2021 foi uma de suas melhores temporada como profissional e espera manter isso nos próximos anos.

Veja a tabela do Espanhol- Não sei se é o meu melhor ano como profissional, mas consegui ter uma regularidade muito boa. Isso tem sido uma característica durante a minha carreira. Manter a regularidade, talvez não sendo o melhor, mas nunca sendo o pior. Mas tendo uma nota legal sempre. Estou muito feliz com o meu desempenho nessa temporada e espero continuar crescendo e evoluindo - disse Sityá, que acredita em uma temporada melhor para o Konyaspor em 2021/2022:

- A temporada que vem, espero que a gente possa brigar mais em cima. Talvez mais perto do top 5 ou até pelo top 5. Mas temos que ser realistas. Tentar pelo menos manter o time no meio da tabela. Mas a partir desse momento que estamos mais tranquilo, uma situação mais confortável na liga, podemos pensar em posições melhores. Temos que ver como vão ser as contratações, quem vai sair, quem vai vir. Qualidade nós temos.

Questionado sobre a possibilidade de ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira, Guilherme mantém os pés no chão. O jogador reconhece que existem outros nomes na frente, mas reforça que nunca deixa de sonhar com um chamado para a amarelinha: