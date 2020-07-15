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Guilherme Sityá comemora vitória eletrizante do Konyaspor contra a equipe do Robinho, líder do Turco

O time do defensor venceu por 4 a 3 o İstanbul Başakşehir e
ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento
...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 19:42

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:42

Crédito: Divulgação / Konyaspor
Lutando para garantir a sua permanência na elite turca, o Konyaspor, do lateral Guilherme Sityá, conquistou uma vitória eletrizante, nesta segunda-feira, contra o İstanbul Başakşehir, do atacante Robinho, e atual líder da competição.
Atuando como mandante, o time do defensor saiu atrás do placar, mas virou a partida para 3 a 1 ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Sityá viu a equipe do ídolo santista igualar o marcador, mas contou com um gol nos minutos finais para garantir os três pontos no triunfo por 4 a 3, resultado comemorado por Guilherme Sityá.
- A vitória coloca a gente de novo na briga para ficar na primeira divisão e dependendo somente dos nossos resultados. É sempre bom ganhar e quando ganhamos dessa maneira, na situação em que estamos, sempre é mais celebrada - disse o jogador, que está se recuperando de uma lesão na posterior da coxa:
- Já estava programado para ir pro banco. Já tinha ido no jogo anterior e eles me perguntaram se eu queria estar junto da equipe, daí disse que sim. Ainda não voltei 100%. Devo começar a treinar com o time na quarta, mas não sei a data do meu retorno - acrescentou.
Diante da vitória, o Konyaspor subiu para a 14ª colocação da primeira divisão turca, com 33 pontos, sendo um a mais do que o Rizespor, com 32, 16º e abrindo a zona de rebaixamento. O İstanbul Başakşehir, por sua vez, lidera a competição com 66 pontos após 32 rodadas.

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