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Guilherme se diz ansioso por volta ao Faisaly e pelo ‘jogo da temporada’ contra ‘melhor da Ásia’

Pela Copa do Rei Saudita, a equipe do brasileiro enfrenta o Al-Ahli, um dos grandes do país...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 21:01

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 21:01

Na próxima terça-feira, o Al-Faisaly do atacante Guilherme volta a campo na Arábia Saudita para defender o título histórico que conquistaram na última temporada. Pela Copa do Rei Saudita, a equipe do brasileiro enfrenta o Al-Ahli, um dos clubes grandes do país. Ansioso para o retorno, Guilherme projeta essa e outras decisões próximas, como a final da Supercopa contra o Al-Hilal.- A gente volta após uma pausa com todas as decisões na Copa do Rei e Campeonato Saudita. Precisamos somar pontos na liga, se distanciar da zona lá de baixo. Ano passado corremos risco, então temos de ficar longe de lá. Temos de encarar esses quatro jogos como finais. Já temos oitavas de Copa, Al-Taee e dois jogos com o Hilal, sendo um deles o jogo da temporada. Estou ansioso para essas decisões, mas um passo de cada vez - disse, completando:
- Já foi falado aqui no clube, se nos mantermos na primeira divisão e ganharmos a Supercopa, acabou a temporada. É o jogo do ano. Vencer um título inédito em cima do maior clube não só da Arábia, mas o maior da Ásia, do Ocidente, time que estará no Mundial de Clubes, seria algo extraordinário no mundo. Acho que seremos falados no mundo se vencermos o Hilal. Rodaria a notícia no mundo todo. É o jogo do ano, e, quem sabe? Eu não duvido. Acredito que estejamos prontos para fazer história de novo.
Já iniciando a Copa do Rei Saudita nas oitavas-de-final, Guilherme acredita que o Al-Faisaly pode repetir o feito da última temporada e ser a zebra da competição novamente. O título foi o primeiro da história do clube.
- A gente confessa que nem nós esperávamos ser campeões na última temporada, fomos passando e conseguimos… Claro que foram só quatro jogos, mas não éramos favoritos. E não somos de novo. Mas estamos confiantes. Se ganharmos, já estamos nas quartas. Claro que se formos campeões de novo, seremos zebra. Já começamos a competição contra time grande, toda a atmosfera e responsabilidade deles. Mas vamos para fazer nosso jogo e ver no que dá. Quem sabe conseguiríamos entrar ainda mais na história do clube e do futebol saudita.
Crédito: GuilhermeestáansiosopelasdecisõesnofuteboldaArábiaSaudita(Foto:Divulgação/Faisaly

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