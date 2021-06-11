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Guilherme Santos fala sobre sensação de marcar em grande classificação do Vitória

Rubro-Negro baiano venceu o Internacional por 3 a 1, no Beira-Rio, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 17:26

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:26

Crédito: Jogador marcou o terceiro tento do Leão na partida (Raul Pereira
Na noite da última quinta-feira (10), o Vitória avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil revertendo o 1 a 0 que sofreu na ida diante do Internacional, em muito, graças a grande atuação do atacante Guilherme Santos que veio do banco de reservas.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Emprestado pelo Atlético-MG até o fim da Série B, Guilherme entrou em campo por conta de uma lesão ainda aos trinta minutos do primeiro tempo sofrida por Soares.
Apesar do contexto que sugeria maior pressão, o jogador contou que estava confiante para entrar e poder ajudar a reverter o placar adverso em situação que jamais havia acontecido para o Leão da Barra contra o Inter na cidade de Porto Alegre em toda a história.
- Fiquei muito feliz quando sinalizaram que eu iria entrar. Tive a sensação que eu poderia ajudar o time a mudar o jogo. Entrei muito concentrado e focado no que o professor pediu pra fazer. Graças a Deus e ao grupo deu tudo certo e saímos com a classificação - disse o atacante.
Este foi o terceiro jogo do garoto, o primeiro saindo do banco. Pensando nisso, Guilherme falou sobre a emoção de marcar o primeiro gol com a camisa do Vitória e a vontade de devolver em campo o apoio que o clube tem lhe dado.
- Eu estava me sentindo bem, mesmo sem ter feito ótimas partidas ainda , eu sempre mantive o pé no chão e trabalhando muito para me adaptar o mais rápido possível. Sempre tive fé que poderia recompensar a confiança depositada em mim com o meu futebol. Fico muito feliz por marcar o meu primeiro gol com essa camisa e pela importância que ele teve - enfatizou o camisa 18.

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