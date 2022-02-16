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futebol

Guilherme Romão, titular do CRB em 2021, quer crescimento na atual temporada

O lateral demonstrou bastante energia e otimismo com o futuro da equipe...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 15:55
O lateral-esquerdo Guilherme Romão está em uma fase importante no CRB e o crescimento do elenco alvirrubro é esperado nas próximas semanas. Segundo o jogador, o desejo é ver o time evoluir em 2022.'O elenco tem tudo para melhorar o desempenho em campo nesta sequência da temporada. Vamos procurar manter o foco e a intensidade para que tudo saia como estamos planejando nestas próximas partidas. O grupo está muito motivado', disse o atleta do CRB.
Segundo o lateral, a ideia é melhorar ainda mais suas estatísticas no alvirrubro. 'Estou muito motivado para essa sequência e para crescer com o grupo. O mais importante é que estou confiante em manter a intensidade nos treinos e jogos para ajudar o CRB nestas próximas semanas', concluiu o defensor
Crédito: GuilhermeRomãoenxergafuturoprósperoparaoCRB(Divulgação:CRB

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