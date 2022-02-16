Guilherme Romão, titular do CRB em 2021, quer crescimento na atual temporada

O lateral-esquerdo Guilherme Romão está em uma fase importante no CRB e o crescimento do elenco alvirrubro é esperado nas próximas semanas. Segundo o jogador, o desejo é ver o time evoluir em 2022.'O elenco tem tudo para melhorar o desempenho em campo nesta sequência da temporada. Vamos procurar manter o foco e a intensidade para que tudo saia como estamos planejando nestas próximas partidas. O grupo está muito motivado', disse o atleta do CRB.