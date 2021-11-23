Guilherme Romão segue acreditando no acesso do CRB para a Série A 2022

Titular e em alta no CRB, o lateral-esquerdo Guilherme Romão espera duas vitórias do clube nas rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o grupo acredita muito no acesso esse ano.- Vamos lutar muito para levarmos o CRB para a primeira divisão. Ainda é possível e não podemos deixar de acreditar. Temos que fazer a nossa parte dentro de campo para depois pensarmos em outros resultados.