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futebol

Guilherme Romão segue acreditando no acesso do CRB para a Série A 2022

Galo disputa na última rodada a vaga para a primeira divisão do ano que vem...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:01

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:01

Titular e em alta no CRB, o lateral-esquerdo Guilherme Romão espera duas vitórias do clube nas rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o grupo acredita muito no acesso esse ano.- Vamos lutar muito para levarmos o CRB para a primeira divisão. Ainda é possível e não podemos deixar de acreditar. Temos que fazer a nossa parte dentro de campo para depois pensarmos em outros resultados.
Segundo o defensor, seu ano tem sido muito bom no clube alagoano.Estou passando por um momento especial no clube e agradeço ao elenco, à comissão técnica e ao torcedor por isso. Estou muito feliz no CRB - completou.
Crédito: Foto:Divulgação/CRB

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