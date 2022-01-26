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Guilherme Romão reconhece que elenco precisa se esforçar nesse começo de temporada

O lateral também comentou sobre a sua história no CRB e que quer seguir crescendo ...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 19:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 19:57
Titular e em grande momento no CRB, o lateral-esquerdo Guilherme Romão quer o crescimento do grupo na sequência da temporada. Segundo o jogador, o elenco tem tudo para fazer um ótimo 2022 com a camisa do Galo.- Nosso elenco vem em um ritmo forte no dia a dia desde o primeiro dia da pré-temporada. Agora é manter esse ritmo para continuarmos evoluindo e melhorando nosso desempenho em campo no clube. Vamos ter um começo de temporada muito intenso e precisamos estar preparados - afirmou o lateral.
Segundo o defensor, sua ideia é melhorar ainda mais seus números no clube.- A última temporada já foi muito boa para mim. Esse ano quero melhorar ainda mais meus números no clube. Estou muito focado nisso - completou.
Crédito: Foto:Divulgação/CRB

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