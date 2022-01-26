Guilherme Romão reconhece que elenco precisa se esforçar nesse começo de temporada

Titular e em grande momento no CRB, o lateral-esquerdo Guilherme Romão quer o crescimento do grupo na sequência da temporada. Segundo o jogador, o elenco tem tudo para fazer um ótimo 2022 com a camisa do Galo.- Nosso elenco vem em um ritmo forte no dia a dia desde o primeiro dia da pré-temporada. Agora é manter esse ritmo para continuarmos evoluindo e melhorando nosso desempenho em campo no clube. Vamos ter um começo de temporada muito intenso e precisamos estar preparados - afirmou o lateral.