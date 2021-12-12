Guilherme Romão foca em bom 2022 após acertar renovação com o CRB

Titular e em alta no CRB neste ano, o lateral-esquerdo Guilherme Romão renovou com o clube alagoano para a temporada de 2022. Feliz com a permanência, o jogador falou sobre a importância disso para ele.- Renovar com o CRB era um desejo que tinha. Agradeço ao torcedor, que tem me apoiado sempre e ao grupo de jogadores. Estou muito feliz por isso e motivado para ajudar em 2022. Estou muito confiante que faremos uma grande temporada - afirmou Romão.