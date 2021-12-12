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futebol

Guilherme Romão foca em bom 2022 após acertar renovação com o CRB

Lateral-esquerdo foi um dos pilares da equipe alagoana na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 19:55

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 19:55

Titular e em alta no CRB neste ano, o lateral-esquerdo Guilherme Romão renovou com o clube alagoano para a temporada de 2022. Feliz com a permanência, o jogador falou sobre a importância disso para ele.- Renovar com o CRB era um desejo que tinha. Agradeço ao torcedor, que tem me apoiado sempre e ao grupo de jogadores. Estou muito feliz por isso e motivado para ajudar em 2022. Estou muito confiante que faremos uma grande temporada - afirmou Romão.
Segundo o defensor, o CRB tem tudo para ter um ótimo elenco em 2022.- Tenho certeza que teremos um elenco forte novamente. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos em 2022 - completou o lateral.
Crédito: Foto:Divulgação/CRB

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