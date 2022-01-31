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Guilherme Romão espera que o CRB consiga manter o ritmo do início da temporada

Lateral ex-Corinthians comentou sobre o seu 2021 e deseja melhorar ainda mais...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 14:08
Titular e em grande momento no CRB, o lateral-esquerdo Guilherme Romão quer o crescimento do grupo na sequência da temporada. Segundo o jogador, o elenco tem tudo para fazer um ótimo 2022 com a camisa do Galo.- Nosso elenco vem em um ritmo forte no dia a dia desde o primeiro dia da pré-temporada. Agora é manter esse ritmo para continuarmos evoluindo e melhorando nosso desempenho em campo no clube. Vamos ter um começo de temporada muito intenso e precisamos estar preparados - comentou.
Segundo o defensor, sua ideia é melhorar ainda mais seus números no clube.- A última temporada já foi muito boa para mim. Esse ano quero melhorar ainda mais meus números no clube. Estou muito focado nisso.
Crédito: Foto:Divulgação/CRB

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