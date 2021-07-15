Guilherme Romão busca manter intensidade no CRB para seguir evoluindo com o grupo

Titular do CRB e em alta no clube alagoano, o lateral-esquerdo Guilherme Romão pediu intensidade máxima do elenco na sequência de 2021. Segundo o jogador, o alvirrubro vai com tudo para crescer nesta temporada.- O grupo tem trabalhado muito no dia a dia para melhorar o rendimento em campo e para crescer de produção. Vamos procurar manter uma intensidade grande nos treinos e jogos para que nossos objetivos sejam alcançados.