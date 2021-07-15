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Guilherme Romão busca manter intensidade no CRB para seguir evoluindo com o grupo

Lateral completou dizendo que o restante de 2021 será muito pesado para todos do elenco...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 15:28

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 15:28
Crédito: Divulgação / CRB
Titular do CRB e em alta no clube alagoano, o lateral-esquerdo Guilherme Romão pediu intensidade máxima do elenco na sequência de 2021. Segundo o jogador, o alvirrubro vai com tudo para crescer nesta temporada.- O grupo tem trabalhado muito no dia a dia para melhorar o rendimento em campo e para crescer de produção. Vamos procurar manter uma intensidade grande nos treinos e jogos para que nossos objetivos sejam alcançados.
Segundo o defensor, o Galo terá um segundo semestre intenso para que possa evoluir ainda mais em 2021.- Vamos ter um segundo semestre muito intenso e temos que estar preparados. O grupo sabe do seu potencial e do quanto podemos crescer.

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