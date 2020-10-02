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futebol

Guilherme proporciona mais do que o dobro de pontos ao Figueirense em 2020

Com o atleta de 22 anos em campo, o time possui 61,5% de aproveitamento; sem o meia, clube conquista apenas 27,7% dos pontos
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LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 11:28

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 11:28

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense FC
A equipe do Figueirense enfrenta no período pós-pandemia um momento muito complicado no que se refere ao aproveitamento e conquistas de pontos. São apenas três vitórias em 14 jogos.
Cria das categorias de base do Figueirense e há mais de três anos vestindo as cores do time, Guilherme Teixeira foi um dos destaques da equipe até a paralisação das competições por conta da pandemia do coronavírus. Com o atleta em campo na atual temporada, a equipe possui aproveitamento de 61,5% nas partidas disputadas. O índice é mais que o dobro dos 27,7 pontos percentuais quando o atleta não está em campo.
Guilherme vive em 2020 a sua temporada de consolidação no Furacão do Estreito. O meia soma 819 minutos jogados na equipe principal neste ano, quase três vezes mais que os 306 minutos disputados em 2019.
Guilherme, entretanto não entra em campo desde a estreia da equipe na Série B diante do Operário-PR. De lá para cá, o Figueirense soma duas vitórias, quatro empates e seis derrotas e ocupa a 17ª colocação no Brasileirão.
A equipe entra em campo nessa sexta-feira (2) contra o Oeste, no Estádio Orlando Scarpelli, às 16h30 (horário de Brasília).

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