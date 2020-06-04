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futebol

Guilherme Guedes revela inspiração em Cortez e Marcelo

Com a saída de Caio Henrique, o lateral-esquerdo vê o o seu espaço crescer dentro do Grêmio e quer aproveitar a chance...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 22:23

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 22:23

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após a volta repentina de Caio Henrique para o Atlético de Madrid, a diretoria do Grêmio ainda não tomou nenhuma medida junto ao técnico Renato Gaúcho para saber se busca um novo jogador no mercado ou aposta nas peças do elenco.E MAIS:Sevilla monitora o mercado e sonha com a volta de RakiticDirigente do Grêmio confirma que clube não recebeu proposta por EvertonComentarista avalia decisão do Flamengo em renovar com Jorge Jesus: 'Não sei se vai dar certo'Enquanto isso, o jovem Guilherme Guedes, fruto da categoria de base do Tricolor e uma das opções para a lateral-esquerda, promete muita entrega nos treinos para mostrar o seu valor.
‘Estou muito feliz em estar onde estou, mas ainda não conquistei tudo o que quero. Com trabalho e dedicação, vou conseguindo’, afirmou ao departamento de comunicação do Grêmio.
Consciente que tem um rival de peso pela titularidade, Guilherme revelou a inspiração em Cortez e Marcelo, o último, lateral da Seleção Brasileira nas Copas de 2014 e 2018.
‘Me inspiro muito no Marcelo, que é referência na lateral esquerda, e hoje trabalhando com o Cortez, ele me dá o norte, muitas dicas. Me ajuda muito’, concluiu. E MAIS:

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