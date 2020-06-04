Guilherme Guedes revela inspiração em Cortez e Marcelo

Após a volta repentina de Caio Henrique para o Atlético de Madrid, a diretoria do Grêmio ainda não tomou nenhuma medida junto ao técnico Renato Gaúcho para saber se busca um novo jogador no mercado ou aposta nas peças do elenco.E MAIS:Sevilla monitora o mercado e sonha com a volta de RakiticDirigente do Grêmio confirma que clube não recebeu proposta por EvertonComentarista avalia decisão do Flamengo em renovar com Jorge Jesus: 'Não sei se vai dar certo'Enquanto isso, o jovem Guilherme Guedes, fruto da categoria de base do Tricolor e uma das opções para a lateral-esquerda, promete muita entrega nos treinos para mostrar o seu valor.