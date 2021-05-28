Guilherme faz história na Arábia e comemora primeiro título do Al-Faisaly

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Na última quinta-feira, o Al-Faisaly bateu o Al-Taawoun por 3 a 2 e sagrou-se campeão da Copa do Rei da Arábia Saudita. Um dos destaques da equipe na campanha vitoriosa, o atacante Guilherme celebrou o título, que além de ser seu primeiro fora do país, marcou história: desde a sua fundação, em 1954, clube saudita nunca havia conquistado um título nacional.

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- Esse título pra mim representa algo inexplicável, jamais imaginei ganhar um título fora do meu país, e hoje comemoro esse título aqui na Arábia Saudita com a camisa do Faisaly, o primeiro da história do clube. Felicidade demais e muita gratidão a Deus por mais um título na carreira - disse Guilherme, que relembrou o Sport:- Pra um jogador de futebol, a melhor coisa é ser campeão e poder fazer história, fiz a minha história no Sport e venho pra Arábia fazer história com a camisa do Faisaly e conquistar o primeiro título na história do clube, momento mágico na minha carreira.

Presente e titular em toda campanha, Guilherme ficou fora da grande decisão por suspensão. Ele levou o segundo amarelo no duelo épico contra o Al-Nassr na semifinal, quando o Faisaly venceu de virada com um a menos quase todo o jogo. Ele explicou a sensação de acompanhar a final da arquibancada:

- Dei o meu melhor e ajudei muito pra que esse time chegasse à final. E chegar na final e não atuar por suspensão de cartão é algo que não imaginei e me doeu muito. Mas eu estava nas arquibancadas mandando um mundo de energia positiva pros meus companheiros que estavam dentro de campo, e no fim veio o nosso tão sonhado título - completou Guilherme, já projetando a AFC Champions League: