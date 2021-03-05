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futebol

Guilherme Biro treina com o elenco do Corinthians e é inscrito no Paulista

Garoto de 16 anos foi integrado ao elenco principal do Corinthians após Lucas Piton apresentar sintomas de Covid-19...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 14:47

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 14:47
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O lateral-esquerdo Guilherme Biro, de 16 anos, foi a novidade no treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (3). O atleta também foi inscrito na lista B do Timão no Campeonato Paulista. Não foi a primeira vez que o jogador, que forma o plantel do sub-17, integra o elenco profissional corintiano, mas a inscrição no Estadual deve consolidar o atleta no elenco principal.
Biro, inclusive, pode aparecer entre os titulares no duelo contra a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão, já que Fábio Santos está na lista de atletas do Corinthians em isolamento após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Reserva imediato, Lucas Piton apresentou sintomas de Covid-19 e também está isolado enquanto aguarda resultado de exame - o jogador foi o titular corintiano nas duas primeiras partidas do clube na temporada.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Surto de Covid-19 no Corinthians
Na última terça-feira (3), véspera do clássico contra o Verdão, o Corinthians registrou 19 casos de Covid-19, sendo oito jogadores: Cássio, Guilherme, Fagner, Raul Gustavo, Fábio Santos, Gabriel, Ramiro e Cauê - o meia Vitinho também está afastado por contaminação, mas detectou o vírus antes do surto no Timão.
Na manhã do Dèrbi, o meia Camacho apresentou sintomas do coronavírus, foi dispensado e nesta quinta-feira (4) o Departamento de Comunicação do Alvinegro divulgou que o atleta também faz parte do grupo dos contaminados, o que também tende a acontecer com Piton.

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