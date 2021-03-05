Guilherme Biro treina com o elenco do Corinthians e é inscrito no Paulista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O lateral-esquerdo Guilherme Biro, de 16 anos, foi a novidade no treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (3). O atleta também foi inscrito na lista B do Timão no Campeonato Paulista. Não foi a primeira vez que o jogador, que forma o plantel do sub-17, integra o elenco profissional corintiano, mas a inscrição no Estadual deve consolidar o atleta no elenco principal.

Biro, inclusive, pode aparecer entre os titulares no duelo contra a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão, já que Fábio Santos está na lista de atletas do Corinthians em isolamento após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Reserva imediato, Lucas Piton apresentou sintomas de Covid-19 e também está isolado enquanto aguarda resultado de exame - o jogador foi o titular corintiano nas duas primeiras partidas do clube na temporada.

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Surto de Covid-19 no Corinthians

Na última terça-feira (3), véspera do clássico contra o Verdão, o Corinthians registrou 19 casos de Covid-19, sendo oito jogadores: Cássio, Guilherme, Fagner, Raul Gustavo, Fábio Santos, Gabriel, Ramiro e Cauê - o meia Vitinho também está afastado por contaminação, mas detectou o vírus antes do surto no Timão.