Guilherme Arana projeta duelo com o Flamengo duro, mas com um Galo sem 'medo' do Rubro Negro

O Atlético-MG já se apresentou na Cidade do Galo depois de se garantir na final do Campeonato Mineiro, ao derrotar pela segunda vez o América-MG, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, 5 de agosto, no Independência. O elenco fez mais testes para a Covid-19 e assistiu a um vídeo antes das atividades físicas no campo. Com mais uma disputa estadual a caminho, o Galo agora foca sua concentração na estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, 9 de agosto, no Maracanã, contra o Flamengo, um dos candidatos ao título. E, a boa apresentação diante do Coelho aumentaram a confiança do alvinegro, que não “tem medo” do Fla, considerado o melhor time brasileiro da atualidade. - Acho que temos que jogar igual, manter nosso estilo de jogo. A comissão vai passar como o time do Flamengo joga e vamos tentar tirar coisas para que no jogo podemos ter grandes atuações nas partes do campo. Então, como eu falei, temos que jogar assim como jogamos, sem medo e atacando e quando perder a bola defender como a gente tá fazendo - disse o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que reforçou o maior objetivo do clube este ano: fazer um bom brasileiro e brigar pelo título nacional, que não vem há 49 anos. - A gente já tá trabalhando há um bom tempo, a gente já sabe há um bom tempo que a estreia seria contra o Flamengo. A gente tem que jogar da forma que a gente vem jogando, a gente tá treinando, a gente sabe a forma que o nosso professor quer que a gente jogue e temos que ir lá e fazer nosso papel, dar nosso máximo e sair com a vitória. Claro que a equipe do Flamengo é uma grande equipe, porém nosso time chegou bastante gente, gente de qualidade, estamos nos sentindo cada vez melhor e é isso. Ir lá, fazer um bom jogo e se Deus quiser sair com um resultado bom-concluiu.