Guilherme Arana não 'condena' colegas por festa, mas diz que eles sabem de sua responsabiliade

-Esse assunto será resolvido internamente. Não cabe a mim julgar eles. Claro que estamos passando por um momento difícil, mas eles são maiores de idade e sabem das responsabilidades. Então, não cabe a mim tomar nenhuma decisão. Independentemente do que aconteceu a gente é uma família. Espero que eles aprendam, e o assunto vai ser resolvido internamente-disse o jogador do Galo. O Atlético-MG passou por um surto do novo coronavírus recentemente, atingindo quase 30 pessoas no clube, incluindo 11 jogadores do elenco, gerando desfalques e instabilidade dentro e fora de campo. Até a comissão técnica foi infectada, incluindo Sampaoli, que não pode trabalhar com o grupo. E, Arana falou do período sem a presença do treinador atleticano. - É diferente, porque a gente está acostumado com uma certa cobrança, mas o Leandro Zago conversou bastante, passou total confiança para ele, para se sentir à vontade, não só a ele, mas também aos jogadores que subiram da base. Então, o trabalho continuou. Claro que tem diferença. Estávamos entrosados, em uma sequência boa, mas aconteceu tudo isso. Graças a Deus, o pessoal está recuperado e temos uma semana cheia para voltar o entrosamento e manter a sequência boa-comentou o lateral que reforçou a necessidade de manter os cuidados com os protocolos sanitários na volta de quem estava doente. - A gente está mantendo o protocolo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu na semana passada, mas o pessoal já está recuperado. Aconteceu com todos os clubes, infelizmente acontece com milhões de pessoas. Estamos vivendo isso. A melhor forma de passar por isso é nos prevenir, tomar os devidos cuidados passados pelos médicos do clube. Se Deus quiser, isso vai passar logo e as coisas vão voltar ao normal-concluiu. O Galo volta a campo no domingo, 6 de dezembro, contra o Internacional, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.