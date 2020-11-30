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Guilherme Arana não 'condena' colegas por festa, mas diz que eles sabem de sua responsabiliade

O lateral do Galo evitou críticas diretas a Dylan Borrero e Marrony sobre flagra em festa, mas falou nos cuidados que o elenco precisa ter com a Covid-19...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:06
Crédito: Guilherme Arana afirmou que o caso dos "baladeiros" será tratado internamente pelo clube-(Reprodução/TV Galo
O flagra de Marrony e Dylan Borrero em uma festa na madrugada de domingo para segunda-feira está sendo o principal assunto do dia no Atlético-MG. O clube diz que está tratando o assunto internamente e não se posicionou ainda. O fato até mudou o tema da coletiva dada pelo lateral Guilherme Arana, na manhã desta segunda-feira, 30 de novembro, na Cidade o Galo. . Arana foi político e não teceu críticas diretas aos dois colegas de time, porém, disse que ambos sabem de suas responsabilidades por serem maiores de idade.
-Esse assunto será resolvido internamente. Não cabe a mim julgar eles. Claro que estamos passando por um momento difícil, mas eles são maiores de idade e sabem das responsabilidades. Então, não cabe a mim tomar nenhuma decisão. Independentemente do que aconteceu a gente é uma família. Espero que eles aprendam, e o assunto vai ser resolvido internamente-disse o jogador do Galo. O Atlético-MG passou por um surto do novo coronavírus recentemente, atingindo quase 30 pessoas no clube, incluindo 11 jogadores do elenco, gerando desfalques e instabilidade dentro e fora de campo. Até a comissão técnica foi infectada, incluindo Sampaoli, que não pode trabalhar com o grupo. E, Arana falou do período sem a presença do treinador atleticano. - É diferente, porque a gente está acostumado com uma certa cobrança, mas o Leandro Zago conversou bastante, passou total confiança para ele, para se sentir à vontade, não só a ele, mas também aos jogadores que subiram da base. Então, o trabalho continuou. Claro que tem diferença. Estávamos entrosados, em uma sequência boa, mas aconteceu tudo isso. Graças a Deus, o pessoal está recuperado e temos uma semana cheia para voltar o entrosamento e manter a sequência boa-comentou o lateral que reforçou a necessidade de manter os cuidados com os protocolos sanitários na volta de quem estava doente. - A gente está mantendo o protocolo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu na semana passada, mas o pessoal já está recuperado. Aconteceu com todos os clubes, infelizmente acontece com milhões de pessoas. Estamos vivendo isso. A melhor forma de passar por isso é nos prevenir, tomar os devidos cuidados passados pelos médicos do clube. Se Deus quiser, isso vai passar logo e as coisas vão voltar ao normal-concluiu. O Galo volta a campo no domingo, 6 de dezembro, contra o Internacional, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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