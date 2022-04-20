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futebol

Guilherme Arana 'entrega' a venda de Dylan Borrerro, do Atlético-MG, para o futebol dos EUA

O lateral enviou uma mensagem de despedida para o jovem meia colombiano, que está prestes a deixar o time alvinegro...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 17:39
O Atlético-MG ainda não anunciou a venda do meia Dylan Borrero para o futebol dos Estados Unidos. Mas, isso deve acontecer nos próximos dias. E, o lateral Guilherme Arana se antecipou ao anúncio oficial do Galo, “dedurando” a saída do jogador para o New England Revolution, da MLS. Arana fez uma postagem nas redes sociais desejando boa sorte ao colombiano. - Vai com Deus, arrebenta lá, tá bom? Meu parceiro-publicou Arana. O New England Revolution deve pagar R$ 21 milhões (se o jogador cumprir metas no clube norte-americano) ao time mineiro, que recuperaria o investimento com alta margem de lucro. Dylan Borrero foi comprado por 1 milhão de euros na junto ao Independiente Santa Fe, da Colômbia, em 2020. Dylan,de 20 anos, tem 50 partidas realizadas com a camisa alvinegra e marcou três gols em sua trajetória no Galo.
Crédito: UmgestocarinhodolateraldoGaloaocompanheirorevelouasaídadeDylandotimemineiro-(Reprodução/Redessociais

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