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Guilherme Arana é convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio e Galo vai definir se o libera ou não

O lateral figurou na lista final do técnico André Jardine para a disputa olímpica...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 16:19

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 16:19

Crédito: Ricardo Nogueira / CBF
O lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana, foi convocado pelo técnico André Jardine para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho. Os atletas irão se apresentar no dia 8 de julho. Assim, se a ida do jogador alvinegro for confirmada, o Galo poderá ficar sem ele nos duelos contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 13 e 20 de julho. O lateral também vai desfalcar o Galo em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Atlético-MG terá o direito de não liberar o jogador, pois a Olimpíada não é uma Data-FIFA, que obriga os clubes a cederem seus atletas. Arana gravou um vídeo agradecendo e se dizendo bastante feliz com a oportunidade. -Fala, galera. Alegria imensa, acabei de receber a notícia que eu fui convocado para as Olimpíadas. Tô muito feliz, muito contente. Agradeço a Deus, à minha família, a todas as pessoas que torceram por mim. Então, estou muito emocionado e muito feliz. Quero representar bem essa camisa, representar bem meu país. Tamo junto. Abraço-postou. O técnico Cuca disse que o assunto da ida de Arana para a seleção será tratado pela diretoria. - O jogador ir para a Olimpíada... Isso já não é um assunto meu. É da diretoria. Do Rodrigo Caetano, que comanda o futebol. Foge da minha alçada. Se eu tiver o time mais forte comigo, vou sempre querer. Mas não posso privar o jogador de um sonho que ele possa ter. O lateral-direito Guga, que foi chamado para jogos preparatórios da seleção em várias oportunidades, acabou ficando fora da convocação final do técnico André Jardine, que optou por Gabriel Menino, do Palmeiras.

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