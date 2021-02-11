  • Guilherme Arana diz que Galo dominou o duelo com o Flu e lamenta chances perdidas na partida
futebol

Guilherme Arana diz que Galo dominou o duelo com o Flu e lamenta chances perdidas na partida

O lateral alvinegro disse que o time não foi competente na hora de converter as chances em gol para o Atlético-MG...
LanceNet

LanceNet

11 fev 2021 às 00:34

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 00:34

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O empate com o Fluminense por 0 a 0 nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileiro, foi frustrante para o Atlético-MG. O Galo perdeu mais uma chance de se aproximar dos líderes do campeonato, Internacional e Flamengo, com 66 e 65 pontos respectivamente.
E, o lateral-esquerdo Guilherme Arana corroborou com a frustração do torcedor do Galo ao dizer que o time não soube aproveitar as chances que criou, mesmo tendo 73% de posse de bola no duelo com o Tricolor. -Temos que terminar melhor as jogadas. Às vezes, estamos dominando o jogo e, no último terço, não estamos aproveitando as chances. Não tem muito o que falar. A equipe do Fluminense também veio forte, está brigando pela Libertadores. Tem uma equipe jovem, mas qualificada-disse.
A BRIGA PELO TÍTULO E CONTRA O Z4 FICOU MAIS ACIRRADA. CONFIRA! O Galo chegou aos 61 pontos, em terceiro lugar, atrás de Inter e Fla, faltando apenas três rodadas para sonhar com o título. Porém, o mais importante para o alvinegro é confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Apesar de um revés, Arana garante que o grupo segue confiante na conquista do campeonato. -Seguimos brigando, até o fim. A história do Galo já diz isso, é brigar até o final. É trabalhar nesses dois dias que temos para no próximo jogo, contra o Bahia, conseguirmos os gols- concluiu. O Atlético-MG volta a campo no sábado, 13 de fevereiro, às 19h, contra o Bahia, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileiro.

