Guilherme Arana cobra mais equilíbrio em campo do Galo e confia na retomada da liderança

A falhas defensivas nos últimos jogos do Atlético-MG, mais notadamente contra Fortaleza e Bahia, geraram preocupação no elenco atleticano. A baixa pontuação do time, quatro em doze disputados, permitiram que os rivais mais próximos, Internacional e Flamengo ultrapassassem o Galo na liderança do Brasileiro. O time mineiro tem a oitava defesa menos vazada do campeonato, com 20 sofridos, sendo um contraponto com o ataque, que anotou 31 gols em 17 jogos. O parte importante do setor defensivo, Guilherme Arana diz que a equipe alvinegra precisa ser mais equilibrada. - Quando a gente ganha, esquecem um pouco da defesa, e, quando perde, começam a falar. A gente tem que manter sim esse equilíbrio. E a gente já está trabalhando em cima disso, para que possamos não tomar tantos gols. Eu sempre falo que se a gente não tomar gol, a gente está mais perto da vitória porque a gente cria bastante-disse. Arana também comentou sobre as duas facetas do time em algumas partidas, quando joga bem apenas um dos tempos do jogo, como aconteceu na derrota por 3 a 1 para o Bahia. O Galo foi muito superior na etapa inicial, não mantendo a performance no segundo tempo. - Acho que o nosso time não pode jogar um tempo só. A gente tem que manter o mesmo nível do primeiro tempo do Bahia, no segundo tempo também. Não podemos entrar com a guarda baixa, temos que entrar bem do começo ao fim. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, às vezes o primeiro colocado perde para o último-comentou o lateral que o Atlético mira o título e a retomada da liderança depende apenas da equipe. - Nosso pensamento é um só, é sempre vencer, é conquistar títulos, e estamos em busca disso. Quando a gente está ali na resenha, a gente comenta sobre isso. Esse é o nosso maior objetivo hoje. Por isso que todos os jogos nós encaramos como uma final. Claro que nesses últimos jogos não vencemos, mas nada mudou. O trabalho tem que seguir, temos que olhar para a frente, melhorar nas coisas que erramos e as coisas que estão sendo bem-feitas é continuar. E é bola para frente. Esse é o pensamento, de querer algo mais, e a gente quer sim o Brasileiro. O Atlético-MG volta a campo no sábado, 24 de outubro, às 21h, contra o Sport, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.