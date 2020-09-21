Guilherme analisa temporada na Arábia e já projeta a próxima

Crédito: Divulgação/Al Faisaly

O atacante Guilherme chegou ao Al-Faisaly em janeiro de 2020, quando a temporada na Arábia Saudita já estava em andamento. Apesar da pausa no futebol interromper as competições no país por um tempo, o camisa 11 fez um bom primeiro ano com o clube. Foram 17 jogos e cinco gols do atacante.

Guilherme avalia experiência no país como positiva, mas garante que tem tudo para melhorar ainda mais na próxima temporada, que já se inicia em outubro.

- Acho que essa primeira meia temporada foi muito boa. Digo isso porque cheguei já na metade do campeonato, cheguei já com todos no elenco 100% fisicamente, campeonato a mil por hora e eu estava de férias. Tive de fazer uma pré-temporada como nunca tinha feito, condicionando durante os treinos com o elenco e também nos jogos, sem contar toda a adaptação que não foi fácil - disse o atacante, que completou:

- Agora eu começo do zero, junto com todos do elenco. Estou adaptado e bastante à vontade para dar o meu melhor para o clube e juntos novamente buscar uma temporada ainda melhor do que a passada.

O Al-Faisaly, equipe que é comandada pelo técnico Péricles Chamusca, foi a primeira da liga a se apresentar para a próxima temporada, iniciando os treinamentos no último dia 15 de setembro. Guilherme vê esse início antecipado como uma vantagem na briga pelas primeiras posições do cada vez mais competitivo campeonato.