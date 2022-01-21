GUIA DO PAULISTÃO: São Paulo tenta o bicampeonato após temporada de altos e baixos

Em busca do bicampeonato estadual, o São Paulo inicia o Campeonato Paulista com a premissa de se recuperar de uma temporada que começou boa, mas terminou com o time lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e torcedores protestando. No Grupo B da competição ao lado de Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo, o São Paulo estreia contra o Guarani no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h30, no Morumbi. Técnico da equipe, o ídolo Rogério Ceni preferiu realizar a pré-temporada no CT da Barra Funda para ajeitar melhor o time.

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Time-base: Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan (Rodrigo Nestor), Igor Gomes (Alisson) e Gabriel Sara (Patrick); Rigoni, Luciano (Nikão) e Calleri. Treinador: Rogério Ceni.

OPINIÃO DO SETORISTA (por Gabriel Santos) O São Paulo vive uma "crise de identidade" nesse começo de temporada. Depois de um 2021 que começou promissor, mas terminou sob críticas, o Tricolor quer mostrar que voltou a ser aquele time do primeiro semestre do ano passado. E nada melhor do que o Paulistão para testar o elenco e entrosamento.

Rogério Ceni, agora, pôde realizar a pré-temporada com o São Paulo, dando sua "cara" ao time. Inclusive, o Tricolor rejeitou alguns convites de torneios para focar exclusivamente na preparação para a temporada, com foco na tática e também no físico, calcanhar de Aquiles do time na última temporada.

Além disso, o perfil do elenco está mudando. Antes visto como um time calado, como o próprio Ceni disse numa entrevista coletiva, a diretoria foi atrás de peças experientes para dar ânimo ao grupo. Até o momento, o Tricolor anunciou cinco reforços, com idades entre 28 e 36 anos, uma média de 30.

Sendo assim, o São Paulo entra como um dos favoritos ao título. Apesar de terminar a última temporada em baixa, é o atual campeão estadual e tem um bom elenco, que sob o comando de Ceni desde a pré-temporada, pode dar bons resultados dentro de campo.