GUIA DO PAULISTÃO: Santos terá novo técnico e a velha aposta nas categorias de base

Crédito: Twitter/Santos FC

Sem vencer o Campeonato Paulista há cinco anos, o Santos terá um novo técnico, mas uma velha aposta nesta temporada: os Meninos da Vila.Sem poder contratar jogadores pela Fifa, o Peixe buscou o técnico argentino Ariel Holan, campeão chileno pela Universidad Católica. Ele terá de encontrar nas categorias de base substitutos para o zagueiro Lucas Veríssimo, vendido ao Benfica, e o volante Diego Pituca, negociado com o Kashima Antlers.Time-base: João Paulo, Pará, Luiz Felipe (Laércio), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.Vaivém do Peixe Quem chega: NinguémQuem sai: Lucas Veríssimo (Benfica) e Diego Pituca (Kashima Antlers)Quem pode chegar: NinguémQuem pode sair: Soteldo, Kaio JorgeNecessidade de reforços: Um zagueiro pela direita, um lateral-esquerdo e um meiaRetornos de empréstimo: Anderson Ceará, Sabino, Cléber Reis, Rodrigão, Lucas Venuto, Alexandre Tam, Felippe Cardoso

Confira os jogos do Santos na primeira fase

28/2 - 19h - Santo André x Santos, Canindé03/3 – 17h - Santos x Ferroviária, Vila Belmiro06/3 – 19h - São Paulo x Santos, Morumbi03/3 – 19h - Santos x Ituano, Vila Belmiro21/3 - 20h30min - Ponte Preta x Santos, Campinas

Opinião do setorista – O Santos terá um Campeonato Paulista de reconstrução. Apesar do vice-campeonato da Copa Libertadores, o time perdeu seu treinador e dois dos seus principais jogadores e não tem como buscar a reposição dos atletas.

O sucesso da equipe dependerá muito do trabalho do técnico Ariel Holan, contratado muito por ter o DNA ofensivo e saber utilizar as categorias de base. Ele, no entanto, terá um grande desafio de manter o bom ambiente entre os jogadores criado por Cuca.

Além disso, o Santos precisará contar com a paciência do torcedor, já que o clube não tem dinheiro para grandes investimentos mesmo quando (e se) conseguir se livrar dos transferbans.