futebol

GUIA DO PAULISTÃO: Para sair da seca, São Paulo busca vencer estadual

Tricolor não conquista o Paulista desde 2005 e não ganha títulos desde 2012. Clube vem empolgado com a chegada de Hernán Crespo e vê estadual como importante para o ano...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: AFP e SPFC
Em busca de um título estadual que não vem desde 2005, o São Paulo inicia o Paulistão com a premissa de apagar uma temporada que poderia ser de conquistas, mas foi marcada por vexames e eliminações traumáticas para o clube e a torcida são-paulina.
São Paulo bateu na trave no Brasileirão! Lembre títulos que o Tricolor passou perto de vencer
No Grupo B da competição, juntamente com Ferroviária, São Bento e Ponte Preta, o São Paulo estreia contra o Botafogo-SP, no próximo dia 28, às 19h, no Morumbi. O novo técnico da equipe, Hernán Crespo, já admitiu que entrará no estadual para ganhar e não somente como teste para o restante da temporada.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO Time-base: Thiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Carneiro (Pablo). Técnico: Hernán Crespo.
Vaivém do TricolorQuem chega: Bruno Rodrigues (atacante - Ponte Preta), Hernán Crespo (técnico, Defensa y Justicia-ARG)Quem sai: -Quem pode chegar: Kanu (zagueiro - Botafogo), Gabriel Neves (volante - Nacional-URU)Quem pode sair: Juanfran (lateral-direito - fim de contrato)Necessidade de reforços: Lateral-direito, volante, centroavanteRetornos de empréstimo: Jean (goleiro - Atlético-GO), Hudson (volante -Fluminense), Shaylon (meia - Goiás), Everton Felipe (atacante - Atlético-GO) Os primeiros jogos do São Paulo no Paulistão 2021:28/02 - São Paulo x Botafogo-SP, no Morumbi03/03 - Inter de Limeira x São Paulo, no Major Levy Sobrinho (Limeira)06/03 - São Paulo x Santos, no Morumbi13/03 - Novorizontino x São Paulo, no Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte)21/03 - Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque
Opinião do setoristaGabriel Santos: O São Paulo entra nesse Campeonato Paulista como a grande chance de sair da seca de títulos, que dura desde 2012. O novo técnico da equipe, Hernán Crespo, já afirmou que não entrará no estadual como teste, mas sim para vencer. Acredito que a parte psicológica é a grande ameaça do Tricolor na competição, tendo o peso de conquistar um título para aliviar o clima nos arredores do Morumbi.
Crespo terá um desafio grande pela frente, com novo estilo de jogo, mas com um elenco que pode entregar mais. Sobre o time, o torcedor são-paulino terá que se acostumar a ver uma equipe com cada vez mais jogadores jovens, com baixo custo e que podem trazer retorno ao clube, tanto esportivamente, como financeiramente, caso do atacante Bruno Rodrigues, que chegou da Ponte Preta.
Como já relatado, o São Paulo entra no Paulistão com o objetivo de quebrar a incômoda sequência de oito anos sem títulos, além de voltar a vencer o estadual depois de onze temporadas. O Tricolor já bateu na trave em algumas ocasiões como em 2019, quando perdeu a decisão para o Corinthians. Além disso, um título no começo de trabalho de Crespo pode dar uma aliviada e tirar o peso das costas do elenco são-paulino.
Por fim, o retrospecto recente em clássicos, algo essencial na conquista de um título estadual, pode der ânimo ao torcedor. Na última temporada, em nove jogos, foram três vitórias, quatro empates e duas derrotas, um aproveitamento de cerca de 48%, o melhor aproveitamento desde 2014.

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

